БАТАЛ МУШБА: ЦЕНОВАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НА ЗАРУБЕЖНЫХ БИРЖАХ ВЛИЯЕТ НА ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 10 сентября 2025 21:07
Оцените материал
(0 голосов)
БАТАЛ МУШБА: ЦЕНОВАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НА ЗАРУБЕЖНЫХ БИРЖАХ ВЛИЯЕТ НА ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В АБХАЗИИ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. Цена бензина на автозаправках возросла вслед за увеличением биржевых цен на нефтепродукты в Российской Федерации, и этот фактор является определяющим в формировании конечной цены топлива в республике, сказал министр энергетики Батал Мушба, комментируя ситуацию с ростом цен на бензин.

«Стоимость топлива в Абхазии формируется в зависимости от закупочной цены, которая, в свою очередь, определяется конъюнктурой российского рынка и факторами влияющими в конкретное время», — отметил он.

Глава энергетического ведомства добавил, что дополнительным фактором, влияющим на цены, стали продолжающиеся логистические сложности и проблемы с отгрузкой нефтепродуктов.

Мушба подтвердил, что наблюдаемый рост цен является объективным рыночным фактором, так как стоимость топлива в России также значительно увеличилась.

При этом он заверил, что Минэнерго продолжает контролировать ситуацию.

Приоритетной задачей ведомства остается бесперебойное обеспечение страны топливными ресурсами.

«В рамках своих полномочий министерство будет предпринимать все усилия для минимизации резких ценовых колебаний», – сказал Мушба.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 10 сентября 2025 21:13

Последнее от Super User

