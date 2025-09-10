16-АЯ ГОДОВЩИНА СО ДНЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ . Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту Министерству иностранных дел Республики Никарагуа по случаю шестнадцатой годовщины со дня установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа.

В ноте, в частности, говорится:

«С удовлетворением отмечаем, что с момента признания и установления дипломатических отношений между нашими государствами наблюдается устойчивое взаимодействие и поступательное наращивание межгосударственных связей. Абхазия заинтересована в дальнейшем развитии политического диалога и расширении всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Рассчитываем на продолжение нашего содержательного общения и тесной совместной работы на благо наших братских народов».