16-АЯ ГОДОВЩИНА СО ДНЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА
Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту Министерству иностранных дел Республики Никарагуа по случаю шестнадцатой годовщины со дня установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа.
В ноте, в частности, говорится:
«С удовлетворением отмечаем, что с момента признания и установления дипломатических отношений между нашими государствами наблюдается устойчивое взаимодействие и поступательное наращивание межгосударственных связей. Абхазия заинтересована в дальнейшем развитии политического диалога и расширении всего комплекса двустороннего сотрудничества.
Рассчитываем на продолжение нашего содержательного общения и тесной совместной работы на благо наших братских народов».
