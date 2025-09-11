 

Новости Четверг, 11 сентября 2025 17:34
Сухум. 11 сентября 2025. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава почтил память выдающегося государственного и общественного деятеля Юрия Воронова. В церемонии возложения цветов приняли участие премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации Президента Беслан Эшба, глава Администрации Сухума Тимур Агрба, депутаты Парламента, представители общественности, школьники, ученые и деятели науки.

Сегодня, 11 сентября, исполняется 30 лет со дня убийства Юрия Воронова – известного абхазского учёного, политического деятеля, доктора исторических наук и соратника Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба, который внес значительный вклад в развитие и становление страны.

