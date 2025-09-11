 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ФОРУМЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Новости Четверг, 11 сентября 2025 17:38
АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ФОРУМЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Сухум. 11 сентября 2025. Абхазия-Информ. Абхазская делегация во главе с министром культуры Дауром Кове прибыла в Санкт-Петербург для участия в XI Международном форуме объединенных культур. В составе делегации также заместитель министра культуры Динара Смыр и гендиректор Абхазского драмтеатра Хибла Мукба.

В рамках визита запланирована встреча министров культуры Абхазии и России, Даура Кове и Ольги Любимовой.

Тема форума в этом году – «Возвращение к культуре – новые возможности».

Программа включает 11 тематических секций, в том числе новую секцию «Художественное образование».

Форум пройдет на площадках Государственного Эрмитажа, Государственной академической капеллы и музея-заповедника «Царское Село».

