АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ФОРУМЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
Сухум. 11 сентября 2025. Абхазия-Информ. Абхазская делегация во главе с министром культуры Дауром Кове прибыла в Санкт-Петербург для участия в XI Международном форуме объединенных культур. В составе делегации также заместитель министра культуры Динара Смыр и гендиректор Абхазского драмтеатра Хибла Мукба.
В рамках визита запланирована встреча министров культуры Абхазии и России, Даура Кове и Ольги Любимовой.
Тема форума в этом году – «Возвращение к культуре – новые возможности».
Программа включает 11 тематических секций, в том числе новую секцию «Художественное образование».
Форум пройдет на площадках Государственного Эрмитажа, Государственной академической капеллы и музея-заповедника «Царское Село».
