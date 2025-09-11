БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В ПРЕДДВЕРИИ 32-Й ГОДОВЩИНЫ ДНЯ ПОБЕДЫ
Сухум. 11 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сообщество водителей трансфера Республики Абхазия в партнерстве с Республиканским Движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» и при поддержке Министерства туризма провело традиционную благотворительную акцию для семей, пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
В течение этого времени были организованы встречи с семьями в Ткуарчале, Гулрыпшском и Сухумском районах, в Гагре. 32 семьям были переданы собранные денежные средства в размере 10 000 рублей каждой.
Работа по спискам ведётся в Гудауте, Очамчыре и Сухуме.
На 10 сентября была собрана сумма в 1 257 000 рублей.
Для желающих присоединиться акции карта сбора средств 2200 7005 4452 6238,
Тинькофф, Анри.
На протяжении всех лет проведения акции, неизменными партнерами и надежной опорой Сообщества водителей трансфера выступают:
– Движение матерей за мир и социальную справедливость;
– Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов;
– Союз ветеранов силовых ведомств Республики Абхазия.
Руководитель рабочей группы Кичба Гульнара Михайловна.
Итоги благотворительной деятельности за предыдущие годы:
2021 год: передано 140 000 рублей для инвалидов войны, проходивших лечение в Гагрском реабилитационном центре (КБРЦ).
2022 год: оказана помощь 56 ветеранам-инвалидам (по 10 000 руб.) и 30 ветеранам (по 5 000 руб.). Передано 100 000 рублей в помощь фронту ДНР и детям-беженцам из Донбасса в Абхазии. Общая сумма, собранных за год средств, составляет 810 000 рублей.
2023 год: собрано 440 000 рублей для подопечных фонда «Киараз». 113 ветеранов-инвалидов получили по 10 000 рублей к Дню Победы. Общая сумма, собранных за год средств составила 1 570 000 рублей.
2024 год: в рамках акции «Абхазия фронту СВО» отправлено 40 000 пачек сигарет в подразделения российской армии. 206 семей погибших и пропавших без вести получили по 10 000 рублей. Общая сумма, собранных за год средств составила 2 080 000 рублей.
Сообщество водителей трансфера Республики Абхазия и партнеры заранее благодарят всех за внимание и поддержку!
В их числе – Министерство туризма, Фонд инвалидов, Министерство обороны, Кабинет министров, Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., Общественная палата, Союз ветеранов силовых ведомств Республики Абхазия.
Последнее от Super User
- В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПРЕДПРОФИЛЬНЫЙ МЕДКЛАСС
- АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ФОРУМЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
- 30 ЛЕТ СО ДНЯ УБИЙСТВА ЮРИЯ ВОРОНОВА
- 16-АЯ ГОДОВЩИНА СО ДНЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА
- БАТАЛ МУШБА: ЦЕНОВАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НА ЗАРУБЕЖНЫХ БИРЖАХ ВЛИЯЕТ НА ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В АБХАЗИИ