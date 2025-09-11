 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В ПРЕДДВЕРИИ 32-Й ГОДОВЩИНЫ ДНЯ ПОБЕДЫ

Новости Четверг, 11 сентября 2025 17:40
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В ПРЕДДВЕРИИ 32-Й ГОДОВЩИНЫ ДНЯ ПОБЕДЫ

Сухум. 11 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сообщество водителей трансфера Республики Абхазия в партнерстве с Республиканским Движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» и при поддержке Министерства туризма провело традиционную благотворительную акцию для семей, пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

В течение этого времени были организованы встречи с семьями в Ткуарчале, Гулрыпшском и Сухумском районах, в Гагре. 32 семьям были переданы собранные денежные средства в размере 10 000 рублей каждой.

Работа по спискам ведётся в Гудауте, Очамчыре и Сухуме.

На 10 сентября была собрана сумма в 1 257 000 рублей.

Для желающих присоединиться акции карта сбора средств 2200 7005 4452 6238,

Тинькофф, Анри.

На протяжении всех лет проведения акции, неизменными партнерами и надежной опорой Сообщества водителей трансфера выступают:

– Движение матерей за мир и социальную справедливость;

– Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов;

– Союз ветеранов силовых ведомств Республики Абхазия.

Руководитель рабочей группы Кичба Гульнара Михайловна.

Итоги благотворительной деятельности за предыдущие годы:

2021 год: передано 140 000 рублей для инвалидов войны, проходивших лечение в Гагрском реабилитационном центре (КБРЦ).

2022 год: оказана помощь 56 ветеранам-инвалидам (по 10 000 руб.) и 30 ветеранам (по 5 000 руб.). Передано 100 000 рублей в помощь фронту ДНР и детям-беженцам из Донбасса в Абхазии. Общая сумма, собранных за год средств, составляет 810 000 рублей.

2023 год: собрано 440 000 рублей для подопечных фонда «Киараз». 113 ветеранов-инвалидов получили по 10 000 рублей к Дню Победы. Общая сумма, собранных за год средств составила 1 570 000 рублей.

2024 год: в рамках акции «Абхазия фронту СВО» отправлено 40 000 пачек сигарет в подразделения российской армии. 206 семей погибших и пропавших без вести получили по 10 000 рублей. Общая сумма, собранных за год средств составила 2 080 000 рублей.

Сообщество водителей трансфера Республики Абхазия и партнеры заранее благодарят всех за внимание и поддержку!

В их числе – Министерство туризма, Фонд инвалидов, Министерство обороны, Кабинет министров, Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., Общественная палата, Союз ветеранов силовых ведомств Республики Абхазия.

