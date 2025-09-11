В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПРЕДПРОФИЛЬНЫЙ МЕДКЛАСС
Сухум. 11 сентября 2025. Абхазия-Информ. С 1 сентября в Сухумской школе №1 начал работу предпрофильный медицинский класс. Ученики девятых классов теперь углублённо изучают биологию и химию, осваивают навыки первой помощи и знакомятся с элементами анатомии и биохимии. Проект реализован при поддержке Министерства просвещения Абхазии и России, Российской академии образования, а также руководства республики.
«Программа очень сильно отличается от обычной, она предполагает более глубокое изучение биологии и анатомии. Мы используем макеты, атласы, презентации. Это даёт детям базу для дальнейшего поступления на медицинские специальности», – отметила кандидат биологических наук, доцент АГУ Теона Каландия.
Сами ученики отмечают, что занятия стали более интересными.
«Мне нравится учиться. У нас есть скелет, и мы часто работаем с ним на уроках –это очень увлекательно», – поделился девятиклассник Александр Бебия.
Новый проект позволит подготовить школьников к профильному обучению и дальнейшему поступлению в ВУЗ.
