 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПРЕДПРОФИЛЬНЫЙ МЕДКЛАСС

Новости Четверг, 11 сентября 2025 17:56
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПРЕДПРОФИЛЬНЫЙ МЕДКЛАСС

Сухум. 11 сентября 2025. Абхазия-Информ. С 1 сентября в Сухумской школе №1 начал работу предпрофильный медицинский класс. Ученики девятых классов теперь углублённо изучают биологию и химию, осваивают навыки первой помощи и знакомятся с элементами анатомии и биохимии. Проект реализован при поддержке Министерства просвещения Абхазии и России, Российской академии образования, а также руководства республики.

«Программа очень сильно отличается от обычной, она предполагает более глубокое изучение биологии и анатомии. Мы используем макеты, атласы, презентации. Это даёт детям базу для дальнейшего поступления на медицинские специальности», – отметила кандидат биологических наук, доцент АГУ Теона Каландия.

Сами ученики отмечают, что занятия стали более интересными.

«Мне нравится учиться. У нас есть скелет, и мы часто работаем с ним на уроках –это очень увлекательно», – поделился девятиклассник Александр Бебия.

Новый проект позволит подготовить школьников к профильному обучению и дальнейшему поступлению в ВУЗ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 11 сентября 2025 17:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В ПРЕДДВЕРИИ 32-Й ГОДОВЩИНЫ ДНЯ ПОБЕДЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.