ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАКОННОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПРИВАТИЗАЦИИ «БАСЛА-ГЭС» ПРОВЕРИЛА ПРОКУРАТУРА

Новости Пятница, 12 сентября 2025 17:38
ЗАКОННОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПРИВАТИЗАЦИИ «БАСЛА-ГЭС» ПРОВЕРИЛА ПРОКУРАТУРА

Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура провела проверку законности процедуры приватизации имущественного комплекса «Баслат-ГЭС». В ходе проверки установлено, что нормативно- правовые акты – Постановление Кабинета министров РА за №32 от 04.03.2020 г. «Об имущественном комплексе «Баслат-ГЭС» и Постановление Кабинета министров РА за №58 от 16.04.2020 г. «О включении имущественного комплекса «Баслат-ГЭС» в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждении условий его приватизации» приняты в нарушение закона «Об охране историко-культурного наследия» от 23.02.1998 г. и закона «Об электроэнергетике» от 11.08.2017 г.

В соответствии со статьей 31 закона «Об историко-культурном наследии» объекты историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, не подлежат приватизации. Изменение субъектов собственности на объекты историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, определяется решением Народного Собрания Республики Абхазия, что в данном случае сделано не было. По результатам проведенной проверки 1 декабря 2021 года в соответствии с законом «О прокуратуре Республики Абхазия» и Кодексом Абхазии об административном судопроизводстве в Верховный суд направлено административное исковое заявление о признании указанных постановлений недействующими со дня принятия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 12 сентября 2025 17:41

