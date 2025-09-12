ЗАКОННОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПРИВАТИЗАЦИИ «БАСЛА-ГЭС» ПРОВЕРИЛА ПРОКУРАТУРА

Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ . Генеральная прокуратура провела проверку законности процедуры приватизации имущественного комплекса «Баслат-ГЭС». В ходе проверки установлено, что нормативно- правовые акты – Постановление Кабинета министров РА за №32 от 04.03.2020 г. «Об имущественном комплексе «Баслат-ГЭС» и Постановление Кабинета министров РА за №58 от 16.04.2020 г. «О включении имущественного комплекса «Баслат-ГЭС» в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждении условий его приватизации» приняты в нарушение закона «Об охране историко-культурного наследия» от 23.02.1998 г. и закона «Об электроэнергетике» от 11.08.2017 г.

В соответствии со статьей 31 закона «Об историко-культурном наследии» объекты историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, не подлежат приватизации. Изменение субъектов собственности на объекты историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, определяется решением Народного Собрания Республики Абхазия, что в данном случае сделано не было. По результатам проведенной проверки 1 декабря 2021 года в соответствии с законом «О прокуратуре Республики Абхазия» и Кодексом Абхазии об административном судопроизводстве в Верховный суд направлено административное исковое заявление о признании указанных постановлений недействующими со дня принятия.