ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
Новости Пятница, 12 сентября 2025 17:42
Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сообщаем, что в связи с проведением ремонтных работ завтра, 13 сентября, с 02:00 до 14:00 будет прекращена подача воды на Новом районе, ул. Эшба, ул. Семерджиева (частично).
