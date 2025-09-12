МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СУХУМ» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. С момента начала деятельности Сухумского аэропорта уже выполнено 388 рейсов, перевезено более 80 тысяч пассажиров и обработано свыше 600 тонн багажа.

Сегодня из Сухума можно удобно добраться в крупнейшие города России:

Москва – ежедневные рейсы авиакомпании iFly на комфортабельных Airbus 330;