ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 35-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Новости Пятница, 12 сентября 2025 17:45
Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба отправится в Южную Осетию для участия в праздновании 35-летия со Дня провозглашения республики и участия в экономическом форуме «Южная Осетия. Горизонты инвестиций»

В состав делегации войдут премьер-министр Владимир Делба, председатель Нацбанка Беслан Барателиа, министр экономики Теймураз Миквабия и министр юстиции Анри Барциц.

Абхазская делегация примет участие в мероприятиях по приглашению президента Южной Осетии Алана Гаглоева.

День провозглашения Республики Южная Осетия отмечается ежегодно 20 сентября.

