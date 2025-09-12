ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 35-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба отправится в Южную Осетию для участия в праздновании 35-летия со Дня провозглашения республики и участия в экономическом форуме «Южная Осетия. Горизонты инвестиций»