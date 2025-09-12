Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ . В преддверии празднования Дня Победы на поляне «Мыкуашта» пройдут ежегодные конноспортивные соревнования. Ознаменовала подготовку к этому событию ежегодная встреча главы администрации Очамчырского района Алхаса Кация с представителями конноспортивного сообщества, на которой присутствовал президент Федерации конного спорта Асхад Агрба.

В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы: обеспечение честного и непредвзятого судейства, перспективы участия очамчырской команды в чемпионате Абхазии, а также другие насущные проблемы, связанные с проведением и дальнейшим развитием конного спорта в районе.

По итогам встречи, собравшиеся решили все вопросы и согласовали правила проведения соревнования.

Президент Федерации конного спорта Асхад Агрба пообещал помочь и отказать максимальное содействие в проведении конноспортивных соревнований на «Мыкуашта».