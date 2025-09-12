 

АБХАЗИЯ ВЫДАЛА РОССИИ ГРАЖДАНИНА, ОБВИНЯЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Новости Пятница, 12 сентября 2025 19:05
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ ВЫДАЛА РОССИИ ГРАЖДАНИНА, ОБВИНЯЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче для привлечения к уголовной ответственности гражданина Российской Федерации Степанова Александра Валерьевича, 11.06.1982 года рождения за совершение преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность), пунктом «а» части 3, пунктом «б» части 4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), частью 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В выдаче для привлечения к уголовной ответственности по пункту «б» части 3 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации отказано, поскольку инкриминируемое Степанову А.В. деяние по абхазскому законодательству не является уголовно наказуемым в связи с отсутствием признаков преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Решение Генеральной прокуратуры Республики Абхазия об экстрадиции Степанова А.В. вступило в законную силу.

В сопровождении конвоя Министерства внутренних дел Республики Абхазия он передан представителям компетентных органов Российской Федерации.

Выдача обвиняемого стала возможной благодаря высокому уровню взаимодействия прокуратур Республики Абхазия и Российской Федерации.

