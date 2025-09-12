ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Сегодня хотелось поговорить об основных направлениях деятельности, которую мы вместе с вами проводили с начала года и проводится в настоящее время, какие достигнуты результаты, какие цели были выполнены, сколько установлено приборов учета, как ведётся работа по контролю за уровнем собираемости за электроэнергию, как ведётся работа по поиску майнинг-оборудования и его изъятию, хранению, в том числе, и другие вопросы, связанные с этой тематикой», – сказал премьер-министр, открывая встречу.

Вице-премьер Джансух Нанба проинформировал об итогах работы по изъятию майнинг-аппаратов.

По сведениям Госстандарта, который является главным надзорным органом в этой области, на сегодняшний день имеются следующие цифры: за 2025-й год на 10 сентября всего выявлено оборудования по добыче криптовалюты 259 штук, помещено на склад временного хранения 259 штук. С учётом ранее изъятых, на сегодняшний день на складе всего находится 4385 штук. По результатам проведённой работы за 2025-й год передано в суд 13 материалов, составленных по фактам выявленных нарушений.

«Хотелось бы отметить, что, учитывая важность данного вопроса, борьбу с майнингом ведут ряд ведомств, в первую очередь это правоохранительные органы. Министерство внутренних дел тоже предоставило свои данные по результатам работы. За 2025-й год Министерством внутренних дел изъято 456 машинок, все они находятся на охраняемых объектах, на охраняемых складах, и впоследствии будут переданы в Госстандарт для осуществления соответствующих процедур и обращения в судебные инстанции», – отметил Джансух Нанба.

В своем докладе председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция проинформировал, что правоохранительными подразделениями ГТК возбуждено 44 дела об административных правонарушениях, обнаружено и изъято 606 единиц вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты, 120 единиц комплектующих.

«За указанный промежуток времени из 44 дел 14 дел возбуждены по факту незаконного перемещения через таможенную границу Республики Абхазия, остальные 30 дел возбуждены при посттаможенном контроле. Одно дело направлено по последственности в Транспортную прокуратуру и в настоящее время находится на рассмотрение в Гагрском районном суде. Два дела направлены по последственности в Сухумский городской суд, по обоим делам принято решение судом о наложение административного штрафа с конфискацией. По 16 делам отделом дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета проводится административное расследование, четыре из них находится на стадии завершения. По 15 делам взыскан административный штраф в сумме 435 тысяч рублей, по шести делам вынесено решение и в установленные сроки осуществляется контроль за взысканием административного штрафа.

При этом в Службу судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия направлено четыре постановления на общую сумму 690 597 рублей», – отметил Отар Хеция.

Перед министерством энергетики была поставлена одна из наиболее приоритетных задач - повышение собираемости за потреблённую абонентами электроэнергию.

Министр Батал Мушба предоставил статистику по собираемости за электроэнергию с начала года и в сравнении с предыдущими годами.

За 8 месяцев уровень собираемости составил по всем категориям абонентов 48,6%. По юридическим лицам 74,4 %; по физическим лицам 31,4 %.

«За август уровень собираемости составил 71,6%, за июль 67,7%, за июнь 73,4%. По юридическим лицам сбор составил 97,1%. Давно не было таких показателей, в июле 97,4%, т. е., динамика помесячная значительно превышает общегодовые показатели. С чем это связано? С тем, что, к сожалению, в первые месяцы текущего года уровень собираемости был недостаточно высокий, но президентом была поставлена задача усиления работы. В начале года за январь месяц собираемость составляла по всем категориям абонентов 24% и за первые 4 месяца 32%. Сейчас мы имеем 8 месяцев 48% собираемости», – проинформировал министр энергетики.

За 8 месяцев 2025 года показатели собираемости за потребленную электроэнергию на 171 млн рублей выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Увеличивается не только объём собранных средств, но и увеличивается объём начисленных средств, что говорит о том, что наблюдается динамика по выявлению абонентов, которые не стояли на учёте. Это также связано с установкой приборов учёта. В Абхазии с 2022 года установлено свыше 31 тысячи приборов учёта, которые были в основном приобретены за счёт средств республиканского бюджета. Сейчас идёт пилотный проект по установке новых приборов учёта. В августе было установлено 327 приборов российской компанией, которая предложила немного отличную технологию. 214 штук было поставлено в многоквартирных домах города Гагра и 113 – в частных домах в селе Алахадзы. Тестируем работу этих приборов уже на протяжении двух и более недель. С технической стороны они показывают себя очень хорошо», – отметил министр.

Батал Мушба сообщил, что также выполняется поручение президента по подготовке к зимнему периоду.

«На сегодняшний день уровень воды на водохранилище составляет 487 метров, что на 47 метров выше, чем на такую же дату прошлого года. Ежесуточное потребление в стране сегодня составляет 4-4,5 млн кВт часов. На конец августа у нас было 5,5–6 млн кВт часов. За 11 дней сентября текущего года в сравнении с 11 днями сентября прошлого года потребление у нас меньше на 8 млн кВт часов. Такие результаты достигнуты в результате установки приборов учета, борьбы с незаконными подключениями и стимулированием населения к более экономному потреблению электроэнергии», – считает министр.

Также в рамках поручения президента, РУП «Черноморэнерго» был заключен контракт на коммерческий переток.

«В августе мы приобрели электроэнергию на 61,1 млн рублей (19,9 млн кВт/ч), в сентябре на 55,2 млн рублей (19 млн кВт/ч), то есть суммарно за 2 месяца собственными средствами, которые были собраны за счёт деятельности, на переток потрачено 116,3 млн рублей. Средневзвешенный тариф составляет 3,1 рубль за киловатт-час. Переток мы получаем в ночное время и выходные дни. В Российской Федерации тарифы делятся на дневные и ночные. Ночной тариф дешевле практически на 50 %, чем дневной. Тарифы вечернего и выходного дня одинаковы», – отметил Батал Мушба.

«Задача у нас стоит вроде простая, но, как оказалась, очень сложная. Понимаем, что через некоторое время потребление электроэнергии значительно начнёт расти. Это связано с зимним периодом, и, соответственно, мы можем войти в режим дефицита электроэнергии. Задача стоит пройти этот год – это для нас год определяющий, испытательный, будем так говорить, с минимальным его дефицитом. Наш Республиканский штаб призван для того, чтобы мы обеспечили выполнение этой задачи. Очень важно, нам вместе, скоординированно работать, в отношении, прежде всего, незаконного подключения, мобилизации задолженности, учёта электроэнергии, установки приборов коммерческого учёта», - сказал премьер-министр.

Об этом сообщает сайт КМ.