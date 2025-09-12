 

В ГАЛЕ В АБХАЗИИ ЗА СЕЗОН СОБЕРУТ 2 ТЫС. ТОНН МАНДАРИНОВ

Новости Пятница, 12 сентября 2025 20:31
В ГАЛЕ В АБХАЗИИ ЗА СЕЗОН СОБЕРУТ 2 ТЫС. ТОНН МАНДАРИНОВ

Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. В этом осенне-зимнем сезоне в Галском районе Абхазии планируют собрать порядка 2 тыс. т мандаринов. В Галском районе располагаются крупные плантации цитрусовых. Урожай будет скромнее, чем в прошлом сезоне по объему, но лучше по качеству, поделился замглавы администрации района Джамбул Кортава в беседе с радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что в Гулрыпшском районе Абхазии мандаринов в этом году также будет меньше – урожаи упадут по сравнению с прошлым годом примерно на 40%.

