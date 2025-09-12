 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ГОСБЮДЖЕТА ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 12 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. Доходная часть консолидированного государственного бюджета Абхазии за 8 месяцев 2025 года составила 12 млрд 131 млн руб. Это на 21,9% больше показателей аналогичного периода 2024 года.

Собственные доходы за 8 месяцев составили 7 млрд 606 млн руб., что на 13,2% больше показателей аналогичного периода 2024 года:

6 млрд 11 млн руб. – налоговые доходы;

1 млрд 326 млн руб. – неналоговые доходы;

168 млн руб. – безвозмездные поступления от резидентов Абхазии.

Финансовая помощь России за 8 месяцев достигла 4 млрд 524 млн руб. Это на 39,8% больше показателей аналогичного периода 2024 года.

