ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ГОСБЮДЖЕТА ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 12 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. Доходная часть консолидированного государственного бюджета Абхазии за 8 месяцев 2025 года составила 12 млрд 131 млн руб. Это на 21,9% больше показателей аналогичного периода 2024 года.

Собственные доходы за 8 месяцев составили 7 млрд 606 млн руб., что на 13,2% больше показателей аналогичного периода 2024 года: