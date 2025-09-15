 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПАРЛАМЕНТА ПОСЛЕ КАНИКУЛ

Новости Понедельник, 15 сентября 2025 20:01
Оцените материал
(0 голосов)
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПАРЛАМЕНТА ПОСЛЕ КАНИКУЛ

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. По окончании парламентских каникул депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия приступили к своей работе. Сегодня, 15 сентября, состоялось еженедельное рабочее совещание депутатов, которое провел спикер Лаша Ашуба.

В ходе совещания депутаты обсудили планы своей ближайшей деятельности, в их числе вопросы, связанные с рассмотрением отдельных законопроектов на предстоящих заседаниях осенней сессии.

Парламентарии ушли на каникулы 4 августа. Отпуск народных избранников продлился 36 дней.

Прочитано 10 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.