СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПАРЛАМЕНТА ПОСЛЕ КАНИКУЛ

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ . По окончании парламентских каникул депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия приступили к своей работе. Сегодня, 15 сентября, состоялось еженедельное рабочее совещание депутатов, которое провел спикер Лаша Ашуба.

В ходе совещания депутаты обсудили планы своей ближайшей деятельности, в их числе вопросы, связанные с рассмотрением отдельных законопроектов на предстоящих заседаниях осенней сессии.

Парламентарии ушли на каникулы 4 августа. Отпуск народных избранников продлился 36 дней.