ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ»

«Дорогие друзья, примите поздравления с годовщиной основания газеты «Республика Абхазия» – главного русскоязычного печатного издания страны. У редакции богатая история, она унаследовала лучшие традиции своей предшественницы – «Советской Абхазии», газеты, которую тысячи наших граждан ждали каждый день, куда обращались со своими проблемами, на страницах которой выражали свою позицию, идеи, делились опытом. Несколько поколений выдающихся мастеров пера трудились в редакции, создавая ей высокий авторитет. И сегодня ветераны национальной журналистики продолжают работать в «Республике Абхазия», делясь бесценным опытом с молодыми коллегами.

Уверен, что ставшая частью нашей жизни газета «Республика Абхазия» будет и впредь востребована, свежа и ответственна перед своими читателями».

Владимир Делба пожелал коллективу редакции газеты счастливых творческих лет, благополучия и успехов.