ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И РАСКРЫТА КРАЖА

Новости Понедельник, 15 сентября 2025 20:12
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И РАСКРЫТА КРАЖА

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. В ходе усиленного рейда на посту ДПС «Холодная речка» сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском и отделом ГАИ УВД по Гагрскому району изъято огнестрельное оружие. Пистолет модели ПМ-СХ, переделанный из охолощенного в боевой, незаконно приобрел и перевозил в своем автомобиле житель с. Псахара Харазия Ахра Нурбеевич, 1990 г.р.

В отношении гражданина Харазия по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело. Расследование проводит отдел дознания УВД по Гагрскому району.

Усиленные рейды на посту ДПС «Холодная речка» продолжаются согласно указанию вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут.

***

Раскрыто хищение чужого имущества, имевшее место у кафе «Аджика» в г. Гагра по ул. Абазгаа, когда на тот момент неизвестный похитил денежные средства из лежащей на скамье ручной клади заявительницы. Обнаружив кражу, потерпевшая обратилась в дежурную часть УВД по Гагрскому району.

Подозреваемого, жителя с. Лыхны Гудаутского района Тарба Алиаса Тимуровича, 1992г.р. установили и задержали сотрудники уголовного розыска Гагрского РУВД.

В отношении гражданина Тарба в соответствии с пп «в» и «г» ч. 2 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.

