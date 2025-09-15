В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ОБЪЕДИНЕННЫХ КУЛЬТУР

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ . В помещении Главного штаба Государственного Эрмитажа прошел форум объединенных культур, в котором принялит участие около 50 стран, в числе которых Абхазия, страны БРИКС, Саудовская Аравия, Ирак, Аман, Катар, КНДР, Венесуэла, Белорусия, Таджикистан, Узбекистан и др.

В рамках деловой программы форума министр культуры России Ольга Любимова встретилась с коллегами из зарубежных стран. На встрече обсуждались перспективы культурного обмена и углубления сотрудничества в области культуры и искусства. Особое внимание было уделено совместным проектам, направленным на развитие культурного взаимодействия.

В своем выступлении министр культуры Даур Кове рассказал о российско-абхазских культурных связях и совместных проектах. Он отметил, что в 2024 году был подписан План сотрудничества в области культуры на 2025 год, охватывающий сферы театрального искусства, народного творчества, кинематографии, музейного дела, изобразительного искусства, библиотечного обслуживания. Наше сотрудничество расширяет культурные горизонты обеих стран.

Кове подчеркнул, что важным направлением культурного развития в Абхазии стало укрепление музейно-выставочной и театральной сфер.

«В Сухуме, в Музее Боевой Славы, состоялось торжественное открытие выставки «Кино Победы», приуроченной к 80-летию Великой Победы. При активной поддержке России завершена реконструкция Национальной картинной галереи Абхазии. В августе 2025 года в Государственном русском драматическом театре драмы им. Ф. Искандера открылся театральный музей – проект, реализованный в рамках соглашения между Министерством культуры Абхазии и Государственным центральным театральным музеем им. А. Бахрушина», – сказал он.

Даур Кове отметил, что в конце сентября планируется открытие восстановленного после пожара Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии. Он начнет работу с выставки «Под южным небом», подготовленной Российской галереей искусств при поддержке министерств культуры России и Абхазии.

Ольга Любимова подчеркнула, что культура является основой для укрепления международных отношений и взаимопонимания между народами.

«Наше заседание проходит в уникальном формате открытого общения. Именно на таких встречах звучат актуальные, стратегические и конструктивные идеи руководителей министерств культуры разных стран. Важно, что мы разделяем взгляды на вопросы культурной политики. У нас есть общие цели по сохранению культуры и исторического наследия. Наши страны стремятся поддерживать равноправный диалог, создавать условия для международного обмена и взаимоотношений. В период геополитических перемен мы осознаем, что это время не только новых возможностей, но и большой ответственности за наше будущее», – сказала Любимова.