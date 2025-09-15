ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С «СИГАРЕТНОЙ» ПАНЕЛЬЮ

 

Понедельник, 15 сентября 2025
Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. В пункте пропуска Адлер при проведении таможенного и пограничного контроля был задержан автомобиль VOLKSWAGEN GOLF, прибывший из Республики Абхазия. Сотрудники таможни направили транспортное средство, вызвавшее подозрение, на осмотр с применением МИДК. По результатам сканирования машины была выявлена неоднородная зона, свидетельствующая о возможном перемещении посторонних вложений.

При проведении досмотра в приборной панели транспортного средства был обнаружен тайник с сигаретами. После вскрытия панели из нее извлекли 550 пачек (110000 штук) сигарет «KING BLACK TITAN». О наличии в указанном месте каких-либо товаров гражданин до начала таможенного контроля не заявлял. Мужчина пояснил, что знал о том, что ввоз на территорию России сигарет в таком количестве запрещен, поэтому решил скрыть товар в автомобиле.

На перевозимых сигаретах отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации.

Табачные изделия и транспортное средство, использованное для перевозки товара с сокрытием, изъяты. Возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.

