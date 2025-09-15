ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ . Управление Государственного пожарного надзора МЧС РА проводит внеплановые проверки в Сухуме. Внимание сосредоточено на объектах, расположенных на всей протяженности проспекта Аиааира.

В общей сложности детально-техническому обследованию подвергнуты 74 объекта. На 24 из них будут наложены штрафные санкции.

Основными нарушениями правил пожарной безопасности остаются: отсутствие первичных средств пожаротушения, пожарная сигнализация и нарушение правил монтажа электрооборудования.

Государственный пожарный надзор МЧС Абхазии и дальше продолжит пожарно-технические обследования объектов на территории всей республики.