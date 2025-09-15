 

НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО

Понедельник, 15 сентября 2025
НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» Государственного таможенного комитета Абхазии совместно с сотрудниками ЛУВД МВД, в зоне таможенного контроля и режима пешеходной линии по направлению «импорт», задержали гражданина Республики Абхазия Гамисония Астамура Нуриевича, 2000 года рождения, проживающего в с. Лыхны.

В ходе личного досмотра у гражданина Гамисония были обнаружены красно-белые капсулы.

Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД, изъятое у гражданина вещество является психотропным веществом «прегабалин», массой 1,091 г.

Материал передан в СГ ЛУВДТ МВД.

Гамисония А.Н. водворен в ИВС.

