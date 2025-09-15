 

МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ФОРУМЕ «ШУМ.СООБЩЕСТВО»

Понедельник, 15 сентября 2025 20:34
МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ФОРУМЕ «ШУМ.СООБЩЕСТВО»

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. Молодые представители из Абхазии присоединились к участникам финального заезда Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ.Сообщество», который проходит на платформе Росмолодежь.Форумы.

Мероприятие объединило 300 молодых специалистов – выпускников образовательных программ центра развития молодежных медиа «ШУМ» и его стратегических партнеров, а также лидеров креативных индустрий, представителей медиа, НКО, бизнеса и госструктур из разных регионов России и Республики Абхазия.

Форум ставит своей целью формирование устойчивого профессионального сообщества. Участники создадут медиапродукты о работе форума и проектах экосистемы Росмолодежи, будут решать реальные задачи от заказчиков и развивать действующие сообщества. В центре внимания - навыки командной работы, проектного управления, журналистики и коммуникаций. Кроме того, молодые специалисты займутся разработкой кодекса этики современного медиапрофессионала и перечня правовых и ценностных основ сообщества центра «ШУМ».

Ключевая тема форума – медиа и журналистика. Программа ориентирована на выявление и сопровождение перспективных специалистов в сфере журналистики, связей с общественностью, блогинга и создания медиаконтента.

Последнее изменение Понедельник, 15 сентября 2025 20:36

