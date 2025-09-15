 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ «КУБОК БАЛТИКИ»

Новости Понедельник, 15 сентября 2025 20:36
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗСКИЕ БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ «КУБОК БАЛТИКИ»

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены стали победителями и призерами Всероссийского турнира по вольной борьбе «Кубок Балтики», который проходил во Дворце спорта «Юность» в Калининграде. В соревнованиях приняли участие представители 15 регионов России, состязавшиеся в пяти возрастных категориях.

Леонид Аристава, Вахтанг Акаба, Даниил Пилия, Никита Лежия и Азамат Лазба заняли первые места, Максим Адлейба и Данил Допуа стали серебряными призерами, Баграт Сакания и Данил Басария завоевали бронзу.

Спортсмены являются воспитанниками тренеров Игоря Берая, Мераба Хашба, Размика Алабян, Адама Цвейба, Мурмана Харчилава, Даута Лазба и Адгура Адлейба.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 15 сентября 2025 20:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ФОРУМЕ «ШУМ.СООБЩЕСТВО»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.