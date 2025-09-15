АБХАЗСКИЕ БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ «КУБОК БАЛТИКИ»

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены стали победителями и призерами Всероссийского турнира по вольной борьбе «Кубок Балтики», который проходил во Дворце спорта «Юность» в Калининграде. В соревнованиях приняли участие представители 15 регионов России, состязавшиеся в пяти возрастных категориях.