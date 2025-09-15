АБХАЗСКИЕ БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ «КУБОК БАЛТИКИ»
Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены стали победителями и призерами Всероссийского турнира по вольной борьбе «Кубок Балтики», который проходил во Дворце спорта «Юность» в Калининграде. В соревнованиях приняли участие представители 15 регионов России, состязавшиеся в пяти возрастных категориях.
Леонид Аристава, Вахтанг Акаба, Даниил Пилия, Никита Лежия и Азамат Лазба заняли первые места, Максим Адлейба и Данил Допуа стали серебряными призерами, Баграт Сакания и Данил Басария завоевали бронзу.
Спортсмены являются воспитанниками тренеров Игоря Берая, Мераба Хашба, Размика Алабян, Адама Цвейба, Мурмана Харчилава, Даута Лазба и Адгура Адлейба.