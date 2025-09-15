 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

41 СПОРТСМЕН БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Новости Понедельник, 15 сентября 2025 20:40
Оцените материал
(0 голосов)
41 СПОРТСМЕН БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. В рамках исполнения поручения Президента Республики Абхазия Бадры Гунба запущена программа регулярной материальной поддержки спортсменов.

Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета Таращ Хагба отметил, что эта инициатива стала важным шагом для развития спортивной отрасли страны: «Мы впервые запускаем механизм регулярной поддержки спортсменов, которые показывают высокие результаты и защищают честь Абхазии на международных аренах. Прежде всего, это признание труда наших ребят. Поддержка позволит им сосредоточиться на тренировках, улучшить условия подготовки и ставить перед собой новые цели».

В программу вошел 41 спортсмен, представляющий разные виды спорта:

Вольная борьба: Инар Кетия, Марат Кокоскерия, Вахтанг Акаба, Данил Допуа, Никита Лежия, Даниил Пилия, Леон Дзкуя, Леонид Аристава, Баграт Сакания, Леон Малия, Дамей Кархалава, Мурат Пкин, Азамат Лазба, Данил Басария, Максим Адлейба;

Бокс: Герман Арджения, Сандро Цимцба, Нестор Джанба, Беата Аршба, Диана Мелконян, Эдгар Депелян, Ашот Барцикян, Константин Ахба;

Греко-римская борьба: Руслан Квициния, Иван Хорошилов, Рамазан Арапханов

Самбо: Рахман Напиджев, Мурат Аров;

Дзюдо: Инал Гаделия;

Каратэ киокусинкай: Давид Аджинджал, Руслан Карапетян;

Теннис: Астамур Кация, Нестор Цужба, Валерия Джинджолия, Алла Трайста;

Настольный теннис: Эрика Кварчия;

Фигурное катание: Шорена Гуния;

Тайский бокс: Давид Амичба;

Тяжелая атлетика: Элкан Гвазава;

Шахматы: Сарида Лаквитава, Нестор Багателия.

Размер выплат варьируется от 10 до 30 тысяч рублей в месяц и зависит от уровня достижений спортсмена. Всего в текущем году на эти цели предусмотрено 4 миллиона 800 тысяч рублей.

Списки спортсменов были предоставлены федерациями по видам спорта. До конца текущего года именно эти 41 спортсмен будут получать ежемесячные выплаты. В дальнейшем список участников программы будет обновляться.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 15 сентября 2025 21:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗСКИЕ БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ «КУБОК БАЛТИКИ» АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВЗЯЛИ ЗОЛОТО И БРОНЗУ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КЕКУСИНКАЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.