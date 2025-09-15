41 СПОРТСМЕН БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета Таращ Хагба отметил, что эта инициатива стала важным шагом для развития спортивной отрасли страны: «Мы впервые запускаем механизм регулярной поддержки спортсменов, которые показывают высокие результаты и защищают честь Абхазии на международных аренах. Прежде всего, это признание труда наших ребят. Поддержка позволит им сосредоточиться на тренировках, улучшить условия подготовки и ставить перед собой новые цели».

В программу вошел 41 спортсмен, представляющий разные виды спорта:

Вольная борьба: Инар Кетия, Марат Кокоскерия, Вахтанг Акаба, Данил Допуа, Никита Лежия, Даниил Пилия, Леон Дзкуя, Леонид Аристава, Баграт Сакания, Леон Малия, Дамей Кархалава, Мурат Пкин, Азамат Лазба, Данил Басария, Максим Адлейба;

Бокс: Герман Арджения, Сандро Цимцба, Нестор Джанба, Беата Аршба, Диана Мелконян, Эдгар Депелян, Ашот Барцикян, Константин Ахба;

Греко-римская борьба: Руслан Квициния, Иван Хорошилов, Рамазан Арапханов

Самбо: Рахман Напиджев, Мурат Аров;

Дзюдо: Инал Гаделия;

Каратэ киокусинкай: Давид Аджинджал, Руслан Карапетян;

Теннис: Астамур Кация, Нестор Цужба, Валерия Джинджолия, Алла Трайста;

Настольный теннис: Эрика Кварчия;

Фигурное катание: Шорена Гуния;

Тайский бокс: Давид Амичба;

Тяжелая атлетика: Элкан Гвазава;

Шахматы: Сарида Лаквитава, Нестор Багателия.

Размер выплат варьируется от 10 до 30 тысяч рублей в месяц и зависит от уровня достижений спортсмена. Всего в текущем году на эти цели предусмотрено 4 миллиона 800 тысяч рублей.

Списки спортсменов были предоставлены федерациями по видам спорта. До конца текущего года именно эти 41 спортсмен будут получать ежемесячные выплаты. В дальнейшем список участников программы будет обновляться.