. В СЕЛЕ КУТОЛ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ВАХТАНГУ ГОЛАНДЗИЯ

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. 16 сентября, исполнилось бы 56 лет депутату Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Вахтанги Голандзия, трагически погибшему 19 декабря 2024 года. Спикер Лаша Ашуба и депутаты Парламента возложили цветы к могиле своего коллеги и друга. В церемонии участвовали: вице-президент Беслан Бигвава, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, глава Администрации Очамчырского района Алхас Кация, глава Администрации села Кутол Аляс Голандзия, представители общественности, школьники и родственники Вахтанги Голандзия.

Памяти Вахтанга Голандзия был посвящен ряд мероприятий, которые прошли в селе Кутол.

На территории Кутолской средней школы имени И. А. Когония был открыт мемориал, увековечивающий память о Вахтанги Голандзия.

Депутаты приняли участие в церемонии открытия мемориала и прошедшем митинге.

От имени Парламента выступил заместитель спикера Фазлибей Авидзба.

Выступивший на митинге глава администрации села Кутол отметил, помощь и поддержку Вахтанги Голандзия коллективу школы и объявил, что спортивные объекты, расположенные на территории школы, будут носить его имя.