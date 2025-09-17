 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СЕЛЕ КУТОЛ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ВАХТАНГУ ГОЛАНДЗИЯ

Новости Среда, 17 сентября 2025 20:04
Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. 16 сентября, исполнилось бы 56 лет депутату Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Вахтанги Голандзия, трагически погибшему 19 декабря 2024 года. Спикер Лаша Ашуба и депутаты Парламента возложили цветы к могиле своего коллеги и друга. В церемонии участвовали: вице-президент Беслан Бигвава, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, глава Администрации Очамчырского района Алхас Кация, глава Администрации села Кутол Аляс Голандзия, представители общественности, школьники и родственники Вахтанги Голандзия.

Памяти Вахтанга Голандзия был посвящен ряд мероприятий, которые прошли в селе Кутол.

На территории Кутолской средней школы имени И. А. Когония был открыт мемориал, увековечивающий память о Вахтанги Голандзия.

Депутаты приняли участие в церемонии открытия мемориала и прошедшем митинге.

От имени Парламента выступил заместитель спикера Фазлибей Авидзба.

Выступивший на митинге глава администрации села Кутол отметил, помощь и поддержку Вахтанги Голандзия коллективу школы и объявил, что спортивные объекты, расположенные на территории школы, будут носить его имя.

