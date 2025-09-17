 

В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Среда, 17 сентября 2025 19:44
Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий по выявлению подакцизной группы товаров, сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели продуктовый магазин «Милан», расположенный по адресу г. Сухум, ул. Адлейба 168, принадлежащий ИП Милорава Гульнази Михайловне.

При проведении осмотра магазина было обнаружено 234 пачки табачной продукции различных наименований без марок акцизного сбора Республики Абхазия.

Согласно данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК РА, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 62 090 рублей.

Табачная продукция изъята. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Последнее изменение Среда, 17 сентября 2025 20:04

Последнее от Super User

