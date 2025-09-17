В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий по выявлению подакцизной группы товаров, сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели продуктовый магазин «Милан», расположенный по адресу г. Сухум, ул. Адлейба 168, принадлежащий ИП Милорава Гульнази Михайловне.