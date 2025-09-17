РОБЕРТ КИУТ ПОСЕТИЛ НПП «КЛАСС»

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ . Вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазии Роберт Киут посетил научно-производственное предприятие «КлАСС» – российского разработчика и производителя средств индивидуальной бронезащиты. Глава МВД и официальный представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Голенков осмотрели производственные мощности и выпускаемую организацией продукцию.

Предприятие осуществляет полный цикл производства средств индивидуальной бронезащиты с применением инновационных конструкторских решений, современных материалов и технологий производства. Большинство изделий компании «КлАСС» приняты на вооружение и серийно поставляются в подразделения силовых ведомств и оборонной системы.

В рамках визита Роберт Киут провел двухстороннюю встречу с генеральным директором Научно-производственного предприятия Михаилом Злыдневым и руководством организации.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего обеспечения средствами индивидуальной бронезащиты специального отряда быстрого реагирования МВД Абхазия.

Роберт Киут выразил искреннюю благодарность руководству и сотрудникам организации за участие в социальных проектах и поддержку Республики Абхазия.