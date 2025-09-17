ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в с. Мархяул выявили два объекта по добыче криптовалют.

В доме Булискерия Бессариона Омаровича по ул. Эшба размещалось 6 майнинг-аппаратов, которые на момент проверки были отключено от энергосети.