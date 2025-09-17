 

июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
В АГУ ОТКРОЕТСЯ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Новости Среда, 17 сентября 2025 19:39
Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. 18 сентября в Абхазском государственном университете (АГУ) пройдёт ряд просветительских мероприятий для студентов. Обучающимся университета расскажут про проект «Гостеприимная Абхазия», а с помощью интерактива помогут узнать о конкурсе больше полезной информации, получить помощь в регистрации.

Главным событием этого дня станет открытие Центра компетенций, который станет точкой притяжения для развития надпрофессиональных навыков студентов и преподавателей. Это откроет новые возможности для каждого молодого жителя Абхазии и поможет стать ему конкурентоспособным в профессиональной среде.

Программа мероприятия:

11:00 – Презентация проекта «Гостеприимная Абхазия» с участием министра туризма, а также представителей «Команды Абхазии», руководства АГУ и студентов;

12:00 – Практикум для студентов АГУ в рамках проекта «Гостеприимная Абхазия»;

13:00 – Торжественное открытие Центра компетенций, в программе которого вручение Паспортов компетенций студентам, успешно прошедшим диагностику надпрофессиональных навыков. Этот официальный документ подтверждает уровень развития «гибких навыков», высоко ценимых современными работодателями.

Мероприятия направлены на поддержку туристической отрасли, повышение уровня образования и создание новых возможностей для граждан Абхазии.

Напомним, на сегодняшний день для участия в конкурсе «Гостеприимная Абхазия» подано свыше 500 заявок. «Гостеприимная Абхазия» – проект, направленный на поиск, поддержку и реализацию перспективных идей в сфере туризма в Республике Абхазии. Лучшие 80 проектов проходят акселерацию и выходят в финал, где готовят бизнес-модель, презентацию и защищают проект перед экспертами и инвесторами. Победители получают грант 1 млн руб. и другие призы.

