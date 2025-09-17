 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ЗАПЛАНИРОВАЛА РЯД РАБОТ НА СТАРОМ ПОСЕЛКЕ

Новости Среда, 17 сентября 2025 19:16
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ЗАПЛАНИРОВАЛА РЯД РАБОТ НА СТАРОМ ПОСЕЛКЕ

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. По поручению главы Администрации Сухума, на Старом поселке прошло выездное совещание с начальниками управлений столичной администрации под председательством замглавы Константина Тарба. На месте осмотрели дома и обсудили проблемы протечек кровли в непогоду, вопросы обрезки деревьев, уборки дорог и дворов.

«Со следующей недели «Благоустройство» займётся генеральной уборкой улицы Назадзе и придворовых территорий многоквартирных домов, обрезкой деревьев на улицах Эшба и Назадзе. Также обсудили состояние подъездов, коммуникаций. Мы будем помогать Старому посёлку в решении всех этих проблем», – сказал замглавы Администрации Сухума Константин Тарба.

Участники совещания рассмотрели варианты прокладки прямого транспортного сообщения между Старым посёлком и Новым районом.

«Были намечены кое-какие маршруты, соединяющие Новый район со Старым посёлком, там их несколько. Будем заниматься решением этого вопроса», – заметил Тарба.

Управление городским хозяйством Администрации города Сухум заказала две детские площадки для установки во дворах многоквартирных домов по улице Назадзе.

