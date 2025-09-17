АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРИЗЫВАЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ КУПАНИЯ В МОРЕ

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ . На набережной столицы в результате механического повреждения произошел прорыв канализационной трубы. Существует опасность попадания канализационных вод в акваторию Черного моря.

В этой связи, Администрация города Сухум настоятельно просит воздержаться от купания в течение нескольких дней.

Купаться в загрязненной воде строго запрещено.

Специалисты столичной администрации уже работают над устранением проблемы. Также выясняются обстоятельства происшествия.