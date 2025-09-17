 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРИЗЫВАЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ КУПАНИЯ В МОРЕ

Новости Среда, 17 сентября 2025 19:13
Оцените материал
(0 голосов)
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРИЗЫВАЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ КУПАНИЯ В МОРЕ

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. На набережной столицы в результате механического повреждения произошел прорыв канализационной трубы. Существует опасность попадания канализационных вод в акваторию Черного моря.

В этой связи, Администрация города Сухум настоятельно просит воздержаться от купания в течение нескольких дней.

Купаться в загрязненной воде строго запрещено.

Специалисты столичной администрации уже работают над устранением проблемы. Также выясняются обстоятельства происшествия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 17 сентября 2025 19:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМУ ПОДАРИЛИ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНУЮ МАШИНУ АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ЗАПЛАНИРОВАЛА РЯД РАБОТ НА СТАРОМ ПОСЕЛКЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.