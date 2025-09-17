СУХУМУ ПОДАРИЛИ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНУЮ МАШИНУ

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ . Правительство Санкт-Петербурга передало в дар Администрации города Сухум подметально-уборочную машину. Техника уже прибыла в столицу, и в скором времени специалисты приступят к ее эксплуатации.

«Сейчас у нас имеются поливальные машины, именно такой – комбинированной, у нас не было. Конечно, наличие подобной техники существенно облегчит нам работу», – сказал начальник муниципального управления «Благоустройство» Саид Кур-ипа.