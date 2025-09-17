ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМ. ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА В ЭШЕРЕ

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ . В селе Нижняя Эшера продолжаются работы по восстановлению школы имени Владислава Ардзинба. Еще в июне месяце школу посещал президент Бадра Гунба. Он подчеркнул важность школы для всей Абхазии и пообещал поддержку в ремонте и оснащении.

Работы по реконструкции школы уже ведутся. Строители уже завершили демонтажные работы – снесены старые конструкции у входа, убраны бордюры, подготовлено основание под новый забор, очищены помещения.

Сейчас идёт подготовка к капитальному ремонту фасада, благоустройству территории. Также будет восстановлен музей имени Владислава Ардзинба, где сейчас ведутся подготовительные работы по восстановлению.

Все работы планируют завершить до конца 2025 года.