ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМ. ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА В ЭШЕРЕ
Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. В селе Нижняя Эшера продолжаются работы по восстановлению школы имени Владислава Ардзинба. Еще в июне месяце школу посещал президент Бадра Гунба. Он подчеркнул важность школы для всей Абхазии и пообещал поддержку в ремонте и оснащении.
Работы по реконструкции школы уже ведутся. Строители уже завершили демонтажные работы – снесены старые конструкции у входа, убраны бордюры, подготовлено основание под новый забор, очищены помещения.
Сейчас идёт подготовка к капитальному ремонту фасада, благоустройству территории. Также будет восстановлен музей имени Владислава Ардзинба, где сейчас ведутся подготовительные работы по восстановлению.
Все работы планируют завершить до конца 2025 года.