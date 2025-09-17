ПРЕЗИДЕНТ НАПРАВИЛ В ПАРЛАМЕНТ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ . В преддверии Дня Победы и Независимости, в целях усиления мер социальной поддержки ветеранов и семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, глава государства Бадра Гунба направил в Парламент проект закона о повышении пенсий отдельным категориям пенсионеров.

Проектом закона предусмотрено увеличение размеров ежемесячных пенсионных выплат на 2000 рублей следующим категориям:

• пенсионерам, имеющим звание «Герой Абхазии»;

• пенсионерам, награжденным орденом «Леона»;

• пенсионерам, награжденным медалью «За Отвагу».

Реализация данной меры затронет 2420 человек. Дополнительная потребность денежных средств составит в месяц 4 840 000 рублей, в год – 58 080 000 рублей.

Также предусмотрено увеличение на 1000 рублей размеров ежемесячных пенсионных выплат следующим категориям пенсионеров:

• инвалиды I, II, III группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

• семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.;

• семьям умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг.;

• семьям добровольцев, погибших при защите Республики Абхазия в период с октября 1993 года по декабрь 1994 года.

Данная мера затронет 5010 человек. Дополнительная потребность денежных средств составит в месяц 5 010 000 рублей, в год – 60 120 000 рублей.

Увеличение пенсий затронет резервистов, получивших ранение, контузию, увечье либо заболевание в период участия в военных действиях, чрезвычайных ситуациях, а также на военных сборах и семьей резервистов действующего состава резерва, погибших при участии в военных действиях, чрезвычайных ситуациях, а также на военных сборах.

Указанная социальная мера затронет 338 получателей. Дополнительная потребность в денежных средствах составит 4 056 000 рублей в год.

Президентская инициатива предусматривает и увеличение пенсий нетрудоспособных членов семей военнослужащего в случае его гибели (смерти) военнослужащего, наступившей при исполнении обязанностей срочной военной службы, либо его смерти, наступившей до истечения трех месяцев со дня увольнения со службы, а также военнослужащих, получившим в связи с исполнением обязанностей срочной военной службы увечье.

Повышение размера пенсий в соответствии с представленным президентом проектом Закона в целом коснётся 7 884 получателя.

Итоговый объем дополнительных денежных средств, необходимых на реализацию законопроекта составит 10 269 200 рублей в месяц, 123 230 400 рублей в год. Финансирование расходов будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда Республики Абхазия.

Законопроект был разработан Правительством во исполнение поручений президента Республики Абхазия от 27 августа 2025 года.

Другим законопроектом, внесенным президентом Б. Гунба в Народное Собрание, предусматривает увеличение размера пенсий граждан, получающих персональные пенсии. Принятие проекта закона затронет 106 получателей. Дополнительная потребность в денежных средствах составит 1 378 000 рублей в год.