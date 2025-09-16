 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Вторник, 16 сентября 2025 21:47
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министерство просвещения Абхазии и Северо-Кавказский федеральный университет подписали в Сухуме соглашение о сотрудничестве. В нем отражены направления сотрудничества в сферах дошкольного, общего и среднего профессионального образования, высшего образования и науки, молодежной политики. Подписи под соглашением поставили министр просвещения Хана Гунба и исполняющая обязанности ректора Северо-Кавказского федерального университета Татьяна Шебзухова.

«Министерство просвещения с 2014 года активно взаимодействует с Северо-Кавказским федеральным университетом. Мы дорожим этой дружбой и нацелены и дальше развивать наши взаимоотношения. Очень надеемся на наше плотное, активное, продуктивное взаимодействие», – сказала министр просвещения Хана Гунба.

Татьяна Шебзухова в свою очередь отметила, что многолетнее сотрудничество дает свои результаты.

«Более трех тысяч специалистов обучилось за этот период в Северо-Кавказском федеральном университете по 66 программам. Надеюсь, что и дальше мы будем так же сотрудничать», – сказала она.

***

В этот же день министр просвещения и и. о. ректора Северо-Кавказского федерального университета посетили Сухумскую школу №4, где начались курсы повышения квалификации для преподавателей физики.

«В рамках нашего соглашения сегодня проходят курсы, которые помогут учителям более эффективно подготовить школьников к всероссийской олимпиаде по физике. Уверена, что эти краткосрочные курсы будут востребованы и принесут пользу», – отметила Гунба.

Татьяна Шебзухова подчеркнула, что впереди обширная совместная работа по повышению квалификации и улучшению качества педагогического образования, включающая реализацию совместных инициатив по патриотическому воспитанию и разработку необходимых нормативных документов.

«Задач у нас много, и я уверена, что наше сотрудничество будет продуктивным», — добавила она.

Программа осуществляется в рамках сотрудничества между Министерством просвещения Абхазии и СКФУ.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 16 сентября 2025 21:51

« ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ АБХАЗИИ ВЫДЕЛЕНО 115 КВОТ В ВУЗЫ РОССИИ
