ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ АБХАЗИИ ВЫДЕЛЕНО 115 КВОТ В ВУЗЫ РОССИИ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ . Представительство Россотрудничества в Республике Абхазия сообщает о начале приёма заявок на бесплатное обучение за счёт средств бюджета Российской Федерации в пределах квоты, установленной Правительством РФ на 2026/27 учебный год.

Для граждан Абхазии в этом году выделено 115 квот. Ознакомиться с направлениями подготовки и специальностями на 2026/27 учебный год можно по ссылке https://disk.yandex.ru/i/0TAqCebPfnB2ew

Подать заявку на участие в квотном отборе необходимо в дистанционном формате на сайте education-in-russia.com.

Для участия в первом этапе нужно прикрепить следующий пакет документов (скан-копии в формате PDF):

– Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Республики Абхазия; паспорт гражданина Российской Федерации или иного государства (при наличии, в случае двойного гражданства).

– Документ об образовании: аттестат за 9-й класс + табель успеваемости за 10-й класс (бакалавриат/специалитет); зачетная книжка/выписка с оценками за всё время обучения (магистратура, ординатура, аспирантура); список публикаций/автореферат (ординатура, аспирантура).

– Согласие на обработку персональных данных (необходимо распечатать в личном кабинете во время заполнения заявки).

– Анкета-заявление (необходимо распечатать в личном кабинете во время заполнения заявки);

– Портфолио/индивидуальные достижения (при наличии).

Консультации по участию в квотной кампании будут проходить 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) в 15:00 по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16, бизнес-центр «Гудоу-Плаза», 5-й этаж, каб. № 5 и 6.