ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «ЧИСТЫЙ ДВОР» В СУХУМЕ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ . В честь 32-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. группы «Экологическое благополучие» и «Культурный код и ценности» Команды Абхазия совместно с Администрацией города Сухум запускают конкурс «Чистый двор». Организаторы обращаются к жителям столицы принять участие в конкурсе. Участвовать могут все жители многоквартирных домов Сухума – от детей до взрослых.

Главный приз – благоустройство двора вашего многоквартирного дома от Администрации города Сухум. Решение поддержал мэр Тимур Агрба.

Для участия нужно собрать команду единомышленников, подать онлайн-заявку (с указанием адреса двора, контактные данные и ФИО представителя) и приложить фото текущего состояния двора. Комиссия из экспертов, выехав на место, оценит санитарное состояние, озеленение, оригинальность оформления и экологичность.

Приём заявок: с 13 по 26 сентября 2025 г.

Уборка и благоустройство дворов: до 26 сентября.

Почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

WhatsApp: +7 940 9011009

29 сентября будет объявлен победитель.

Об этом сообщает сайт столицы.