ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «ЧИСТЫЙ ДВОР» В СУХУМЕ

Новости Вторник, 16 сентября 2025 21:32
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «ЧИСТЫЙ ДВОР» В СУХУМЕ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ. В честь 32-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. группы «Экологическое благополучие» и «Культурный код и ценности» Команды Абхазия совместно с Администрацией города Сухум запускают конкурс «Чистый двор». Организаторы обращаются к жителям столицы принять участие в конкурсе. Участвовать могут все жители многоквартирных домов Сухума – от детей до взрослых.

Главный приз – благоустройство двора вашего многоквартирного дома от Администрации города Сухум. Решение поддержал мэр Тимур Агрба.

Для участия нужно собрать команду единомышленников, подать онлайн-заявку (с указанием адреса двора, контактные данные и ФИО представителя) и приложить фото текущего состояния двора. Комиссия из экспертов, выехав на место, оценит санитарное состояние, озеленение, оригинальность оформления и экологичность.

Приём заявок: с 13 по 26 сентября 2025 г.

Уборка и благоустройство дворов: до 26 сентября.

Почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

WhatsApp: +7 940 9011009

29 сентября будет объявлен победитель.

Об этом сообщает сайт столицы.

