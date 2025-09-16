 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТИМУР АГРБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Новости Вторник, 16 сентября 2025 21:29
Оцените материал
(0 голосов)
ТИМУР АГРБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ. В рамках Международного экопроекта по развитию побратимских связей и сотрудничества в области формирования комфортной городской среды «Пространство дружбы Нижний Новгород – Сухум» нижегородские специалисты установят световую подсветку на ряде объектов историко-культурного наследия в столице

На рабочем совещании глава Администрации Сухума Тимур Агрба и председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева с участием российских специалистов обсудили детали и нюансы подсветки – от перечня объектов до визуализации цветов и светодинамики.

Кроме того, проговаривались цвета подсветки эвкалиптов и объектов ИКН. Участники совещания взяли во внимание и отзывы сухумцев, озвученные после подсветки нескольких эвкалиптов. Решено применять светодинамику. Так, в дни национальных праздников подсветка будет в цветах абхазского и российского триколора. В будние дни спектр цветов будет динамично меняться.

26 сентября ожидается завоз 200 светильников, которые будет использованы для подсветки на объектах в Сухуме.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 16 сентября 2025 21:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОВЕЩАНИЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «ЧИСТЫЙ ДВОР» В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.