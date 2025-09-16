ТИМУР АГРБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ . В рамках Международного экопроекта по развитию побратимских связей и сотрудничества в области формирования комфортной городской среды «Пространство дружбы Нижний Новгород – Сухум» нижегородские специалисты установят световую подсветку на ряде объектов историко-культурного наследия в столице

На рабочем совещании глава Администрации Сухума Тимур Агрба и председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева с участием российских специалистов обсудили детали и нюансы подсветки – от перечня объектов до визуализации цветов и светодинамики.

Кроме того, проговаривались цвета подсветки эвкалиптов и объектов ИКН. Участники совещания взяли во внимание и отзывы сухумцев, озвученные после подсветки нескольких эвкалиптов. Решено применять светодинамику. Так, в дни национальных праздников подсветка будет в цветах абхазского и российского триколора. В будние дни спектр цветов будет динамично меняться.

26 сентября ожидается завоз 200 светильников, которые будет использованы для подсветки на объектах в Сухуме.

Об этом сообщает сайт столицы.