СОВЕЩАНИЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ . Подведению промежуточных итогов работ по ликвидации последствий стихии посвящалось совещание главы Администрации Сухума Тимура Агрба с руководителями профильных служб и начальниками управ микрорайонов столицы. На нем также присутствовали заместители главы Автандил Сурманидзе и Константин Тарба.

Участники совещания доложили мэру о том, что уже сделано и где еще предстоит поработать. Составляются дефектные акты, чтобы передать документы пострадавших на комиссию по ЧС. Активно ведутся работы по расчистке желобов на крышах многоэтажек.

Тимур Агрба нацелил начальников управ пристальнее следить за порядком на вверенных им территориях и впредь своевременно заниматься расчисткой желобов силами своих рабочих, чтобы не допустить затопления квартир. Сейчас расчисткой после стихии занимаются рабочие коммунальных служб мэрии.