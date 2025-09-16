В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДЯТ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ . В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на 2025 учебный год, в период с 15 по 18 сентября в Вооруженных Силах Республики Абхазия проводятся командно-штабные учения с 1-м и 2-м отдельными мотострелковыми батальонами и комплектующими военными комиссариатами.

В ходе учений командиры и штабы батальонов, с учетом передового опыта, отрабатывают практические навыки по управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению.

Цель учений – оценка реальности и эффективности планов, разработанных для различных сценариев ведения военных действий, достижение согласованности в работе органов управления и взаимодействия между различными силами и подразделениями в условиях максимально приближенных к реальности.

В рамках командно-штабных учений, на общевойсковых полигонах Министерства обороны, при участии всех привлекаемых и взаимодействующих подразделений, разведывательных и ударных БпЛА пройдет этап боевой стрельбы.