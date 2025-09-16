НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ . В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГУТО и ТК ГТК в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта, по направлению «импорт», остановили для досмотра транспортное средство марки «Лада», модель «212140» за государственным номерным знаком Р 919 УК 123 RUS, под управлением гражданина Республики Абхазия Кребс Д.А., 1994 года рождения, проживающего в с. Пшоухуа Гагрского района, который ни в устной, ни в письменной форме не заявил об имеющемся у него товаре.

В ходе досмотра транспортного средства было обнаружено и изъято 20 блоков табака, нагреваемого в стиках, фирмы «PARLIAMENT».

Также на грузовом терминале т/п «Псоу» по направлению «импорт» было досмотрено автотранспортное средство марки «Тойота Эстима» за государственным номером Т299РРАВН под управлением гражданина Эрьян К.Н.

В ходе проведения таможенного досмотра было выявлено семь блоков табачной продукции.

Табачные изделия изъяты. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.