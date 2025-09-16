 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Новости Вторник, 16 сентября 2025 20:11
НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГУТО и ТК ГТК в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта, по направлению «импорт», остановили для досмотра транспортное средство марки «Лада», модель «212140» за государственным номерным знаком Р 919 УК 123 RUS, под управлением гражданина Республики Абхазия Кребс Д.А., 1994 года рождения, проживающего в с. Пшоухуа Гагрского района, который ни в устной, ни в письменной форме не заявил об имеющемся у него товаре.

В ходе досмотра транспортного средства было обнаружено и изъято 20 блоков табака, нагреваемого в стиках, фирмы «PARLIAMENT».

Также на грузовом терминале т/п «Псоу» по направлению «импорт» было досмотрено автотранспортное средство марки «Тойота Эстима» за государственным номером Т299РРАВН под управлением гражданина Эрьян К.Н.

В ходе проведения таможенного досмотра было выявлено семь блоков табачной продукции.

Табачные изделия изъяты. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

