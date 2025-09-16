 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА АЭРОПОРТА СУХУМ

Новости Вторник, 16 сентября 2025 20:06
Оцените материал
(0 голосов)
ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА АЭРОПОРТА СУХУМ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники Управления государственного пожарного надзора МЧС Республики Абхазия провели выездную инспекционную проверку в международном аэропорту Сухум им. В.Г. Ардзинба. В ходе мероприятия инспекторы посетили строящийся пассажирский терминал и осмотрели ключевые объекты существующей аэропортовой инфраструктуры. Основное внимание было уделено оценке соблюдения требований пожарной безопасности на этапе строительства и эксплуатации.

Подобные проверки носят профилактический характер и направлены на предупреждение возможных нарушений, а также на повышение уровня противопожарной защищенности критически важных объектов, каким является международный аэропорт.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 16 сентября 2025 20:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОСТАНОВЛЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.