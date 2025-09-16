ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА АЭРОПОРТА СУХУМ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники Управления государственного пожарного надзора МЧС Республики Абхазия провели выездную инспекционную проверку в международном аэропорту Сухум им. В.Г. Ардзинба. В ходе мероприятия инспекторы посетили строящийся пассажирский терминал и осмотрели ключевые объекты существующей аэропортовой инфраструктуры. Основное внимание было уделено оценке соблюдения требований пожарной безопасности на этапе строительства и эксплуатации.