ПОСТАНОВЛЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ . Столичный суд под председательством Беллы Хасая завершил рассмотрение уголовного дела по фактам хищения денежных средств Фонда репатриации Республики Абхазия. По версии предварительного следствия подсудимые Амиран Лакербая, Заур Ахба, Денис Кове, Давид Пшанава и Яна Цвижба действуя группой лиц по предварительному сговору похитили денежные средства на общую сумму в размере 62 689 562 рублей.

По данному делу также привлечён к уголовной ответственности Беслан Дабр, в отношении которого Генеральной прокуратурой Республики Абхазия производство по уголовному делу приостановлено в связи с розыском.

По итогам судебного разбирательства действия Амирана Лакербая квалифицированы как злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, которые свои полномочия руководителя ООО «РемСтрой» использовал таким образом, что они причинили существенный вред правам и законным интересам другой организации – Фонду репатриации Республики Абхазия, что выразилось в предоставлении реквизитов Общества за ежемесячное денежное вознаграждение Энрике Ажиба лицу представляющему интересы Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации при производстве строительных работ, то есть по части 2 статьи 196 УК Республики Абхазия.

Заур Ахба и Денис Кове судом приговорены по халатности, за недобросовестное отношение к возложенным должностным обязанностям – Ахба З.В. – директора жилищно-эксплуатационного управления Государственного комитета Республики Абхазия и Кове Д.Р. – инженера по техническому надзору Фонда репатриации Республики Абхазия, которые не выезжая на место объекта строительства подписывали акты приемки выполненных работ на основании которых руководством Государственного комитета по репатриации выводились денежные средства из Фонда репатриации Республики Абхазия и обращали в свою собственность.

Подсудимые Давид Пшанава и Яна Цвижба судом были полностью оправдании по основаниям непричастности к инкриминируемым им деяниям, так как в ходе судебного разбирательства было установлено, что на выделенные по договору подряда денежные средства последними были выполнены работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией (вывоз грунта и мусора), без исполнения которых выполнить взятые обязательства по договору не представлялась возможным, так как был закрыт доступ. В этой связи в действиях Цвижба Я.Д., Пшанава Д.Х., отсутствует обязательный признак хищения (мошенничества) – корыстность, то есть извлечение каких-либо выгод, получение обогащений и удовлетворения иных личных интересов и потребностей.

Судом Амиран Лакербая, Заур Ахба и Денис Кове приговорены к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако в связи с тем, что преступления в совершении которых они признаны виновными были совершены до издания Акта амнистии 2023 года. в отношении последних на основании подпункта 3 пункта 2 и подпункта 5 пункта 3 Постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об Объявлении амнистии в ознаменование тридцатой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2023 года освобождены от уголовной ответственности.

Судом также постановлено взыскать с Лакербая Амирана Георгиевича в пользу Фонда репатриации Республики Абхазия в возмещение ущерба, причиненного преступлением сорок четыре миллиона четыреста сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей, а также в солидарном порядке с Лакербая Амирана Георгиевича и Ахба Заура Владимировича четыре миллиона триста двадцать одну тысячу шестьсот девяносто семь рублей.

Судом по итогам судебного разбирательства в порядке части 4 статьи 29 ПК Республики Абхазия вынесено частное постановление, в котором Генеральному прокурору Республики Абхазия указано принять меры организационного характера в отношении должностных лиц, по вине которых уголовное дело было возбуждено по истечении более четырех месяцев с момента поступления материалов из высшего органа государственного аудита в надзорный орган, тогда как в течение трех суток нужно было принять решение о начале уголовно-процессуальной деятельности, провести неотложные следственные действия, в том числе задержания и обыски в кабинетах руководства Государственного комитета Республики Абхазия и репатриации. Несвоевременное возбуждение уголовного дела, по мнению суда, привело к невосполнимой утрате следов преступления и к согласованию фигурантами дела позиции по возникшему в отношении них делу. Кроме того, не был допрошен основной фигурант по делу Ажиба Х.Н., который умер в апреле 2021 года, а Дбар Б.А. скрылся от правосудия.

Суд, в своем частном постановлении, также отмечает о неудовлетворительном взаимодействии органов прокуратуры, МВД и Контрольной палаты Республики Абхазия. Суд указал следующее «…в настоящем деле указанным органам необходимо было действовать не просто последовательно, а параллельно и согласованно. Отсутствует оперативное сопровождение и процессуальное взаимодействие между следствием и оперативными органами МВД Республики Абхазии, что безусловно дало фигурантам дела уничтожить доказательства».