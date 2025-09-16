 

СПИКЕР ВСТРЕТИЛСЯ С И.О. РЕКТОРА СКФУ

Новости Вторник, 16 сентября 2025 19:55
СПИКЕР ВСТРЕТИЛСЯ С И.О. РЕКТОРА СКФУ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба встретился с исполняющей обязанности ректора Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Татьяной Шебзуховой и доцентом университета Максимом Трофимовым. Во встрече приняли участие председатель парламентского Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту Венори Бебия и руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.

Приветствуя гостей Лаша Ашуба, поблагодарил их за работу, проводимую университетом совместно с абхазскими коллегами, а также выразил уверенность в дальнейшем плодотворном взаимодействии.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы в сфере образования и науки.

