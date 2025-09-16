 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЕН ТЕНДЕР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЯ МЕЛЬНИЦЫ

Новости Вторник, 16 сентября 2025 19:46
Оцените материал
(0 голосов)
ОБЪЯВЛЕН ТЕНДЕР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЯ МЕЛЬНИЦЫ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ. Управление Верховного Комиссара ООН по делам Беженцев (УВКБ ООН) приглашает квалифицированных поставщиков представить свои предложения для заключения контракта на реконструкцию помещения для мельницы в с. Махунджра Галского района.

Тендерные документы, в которых будет подробно изложена соответствующая информация, можно получить с 17-го сентября 2025 года в Галском офисе УВКБ ООН по адресу ул. Самурзаканская 83.

Приём тендерных документов будет осуществляться с 17-го сентября по 1-ое октября 2025 г. до 18:00 по адресу г. Гал, ул. Самурзаканская 83.

Информацию по данному тендеру можно получить по номеру: +7940 7786228

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 16 сентября 2025 19:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПРОКАТ ВЫШЛА КОМЕДИЯ «ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ» СПИКЕР ВСТРЕТИЛСЯ С И.О. РЕКТОРА СКФУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.