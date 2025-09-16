ОБЪЯВЛЕН ТЕНДЕР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЯ МЕЛЬНИЦЫ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ . Управление Верховного Комиссара ООН по делам Беженцев (УВКБ ООН) приглашает квалифицированных поставщиков представить свои предложения для заключения контракта на реконструкцию помещения для мельницы в с. Махунджра Галского района.

Тендерные документы, в которых будет подробно изложена соответствующая информация, можно получить с 17-го сентября 2025 года в Галском офисе УВКБ ООН по адресу ул. Самурзаканская 83.

Приём тендерных документов будет осуществляться с 17-го сентября по 1-ое октября 2025 г. до 18:00 по адресу г. Гал, ул. Самурзаканская 83.

Информацию по данному тендеру можно получить по номеру: +7940 7786228