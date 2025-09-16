В ПРОКАТ ВЫШЛА КОМЕДИЯ «ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ»

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ. С 11 сентября по всей России на больших экранах показывают фильм режиссёра Кирилла Логинова. Картина снималась в Абхазии, в сюжете задействовано село Хуап, а в актёрском составе приняли участие и абхазские артисты.