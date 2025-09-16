 

РАБОЧИЕ ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ КРОВЛИ СУХУМСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Вторник, 16 сентября 2025
РАБОЧИЕ ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ КРОВЛИ СУХУМСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Сухум. 16 сентября 2025. Абхазия-Информ. Российские специалисты приступили к точечному ремонту кровли в школе искусств имени Ковача в Сухуме. Работы будут продолжаться на протяжение двух дней. На объекте трудятся шесть человек.

«Мы провели осмотр кровли и обнаружили, что она находится в аварийном состоянии, и требуется капитальный ремонт. Сейчас наша задача – оперативно устранить основные протечки, чтобы здание не пострадало еще больше», – сказал руководитель «Горстройпроекта» из Санкт-Петербурга Роман Горбачев.

Директор школы искусств Михаил Алхазов, в свою очередь, сказал, что проблема с кровлей здания существует уже давно.

«Когда-то черепичное покрытие было заменено на железное, но этой работе уже более 15 лет, и железо постепенно теряет свои свойства, где-то ржавеет, пропускает, поэтому во время сильных ливней у нас начинаются протечки, вода проникает в классы, промокают потолки, наносится серьезный ущерб зданию. Сегодняшняя помощь очень важна – даже локальный ремонт даст возможность детям заниматься в более комфортных условиях» – подчеркнул он.

В школе искусств, открытой еще в 1960-е годы, действуют отделения классической и эстрадной музыки, вокала, абхазских народных инструментов и хореографии, включая брейк-данс. По разным направлениям обучается около 300 детей

Ремонтные работы ведутся по договоренности с администрации Сухума.

Прочитано 11 раз

