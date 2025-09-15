ПРЕЗИДЕНТ ПРИСВОИЛ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ МЕДРАБОТНИКАМ
Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба присвоил почетные звания медицинским работникам Абхазии.
Почётное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» присвоено:
Тинатин Джоджуа, врачу-паразитологу Галской СЭС (48 лет стажа);
Валентине Зайцевой, врачу-паразитологу МУ Сухумской СЭС (30 лет стажа);
Ирине Степановой, главному врачу Гулрыпшской СЭС (36 лет стажа).
Почётное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» присвоено:
Белле Лазба, врачу-бактериологу Гудаутской СЭС (42 года стажа).
Медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» награждена глава республиканской СЭС Алла Беляева.
Звания присвоены за многолетний труд и профессионализм врачей, которые посвятили жизнь охране здоровья жителей Абхазии, отмечается в указе президента.
