ПРЕЗИДЕНТ ПРИСВОИЛ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ МЕДРАБОТНИКАМ

Тинатин Джоджуа, врачу-паразитологу Галской СЭС (48 лет стажа);

Валентине Зайцевой, врачу-паразитологу МУ Сухумской СЭС (30 лет стажа);

Ирине Степановой, главному врачу Гулрыпшской СЭС (36 лет стажа).

Почётное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» присвоено:

Белле Лазба, врачу-бактериологу Гудаутской СЭС (42 года стажа).

Медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» награждена глава республиканской СЭС Алла Беляева.

Звания присвоены за многолетний труд и профессионализм врачей, которые посвятили жизнь охране здоровья жителей Абхазии, отмечается в указе президента.