июня 24 2024

ПРЕЗИДЕНТ ПРИСВОИЛ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ МЕДРАБОТНИКАМ

Понедельник, 15 сентября 2025
ПРЕЗИДЕНТ ПРИСВОИЛ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ МЕДРАБОТНИКАМ

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба присвоил почетные звания медицинским работникам Абхазии.

Почётное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» присвоено:

Тинатин Джоджуа, врачу-паразитологу Галской СЭС (48 лет стажа);

Валентине Зайцевой, врачу-паразитологу МУ Сухумской СЭС (30 лет стажа);

Ирине Степановой, главному врачу Гулрыпшской СЭС (36 лет стажа).

Почётное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» присвоено:

Белле Лазба, врачу-бактериологу Гудаутской СЭС (42 года стажа).

Медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» награждена глава республиканской СЭС Алла Беляева.

Звания присвоены за многолетний труд и профессионализм врачей, которые посвятили жизнь охране здоровья жителей Абхазии, отмечается в указе президента.

