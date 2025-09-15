УКС ВЕДЕТ РЕМОНТ ДОРОГ СРАЗУ В ЧЕТЫРЕХ РАЙОНАХ СТРАНЫ

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ . Продолжаются работы по устройству дорожной инфраструктуры. Сегодня в Новом районе Сухума завершаются работы по двум улицам – Северной и Аргун, одна протяженностью 500 метров, другая 128. Об этом сообщил начальник УКС Абхазии Демир Гамисония.

Также в Новом районе в ближайшее время начинаются работы по ремонту коммуникаций по улице 30 сентября и улице Агрба. Уже заказаны все необходимые материалы, которые уже начали прибывать. В ближайшее время там начнутся активные работы по демонтажу.

Кроме того, в Гудаутском районе проводятся работы по улицам Пушкина и Киараз. На текущий момент по улице Пушкина уже полностью проведены подготовительные работы, с завтрашнего дня начнётся укладка асфальта по улице Киараз.