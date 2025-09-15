 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
УКС ВЕДЕТ РЕМОНТ ДОРОГ СРАЗУ В ЧЕТЫРЕХ РАЙОНАХ СТРАНЫ

Новости Понедельник, 15 сентября 2025 21:39
Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. Продолжаются работы по устройству дорожной инфраструктуры. Сегодня в Новом районе Сухума завершаются работы по двум улицам – Северной и Аргун, одна протяженностью 500 метров, другая 128. Об этом сообщил начальник УКС Абхазии Демир Гамисония.

Также в Новом районе в ближайшее время начинаются работы по ремонту коммуникаций по улице 30 сентября и улице Агрба. Уже заказаны все необходимые материалы, которые уже начали прибывать. В ближайшее время там начнутся активные работы по демонтажу.

Кроме того, в Гудаутском районе проводятся работы по улицам Пушкина и Киараз. На текущий момент по улице Пушкина уже полностью проведены подготовительные работы, с завтрашнего дня начнётся укладка асфальта по улице Киараз.

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

